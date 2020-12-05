مصدر لمصراوي: علي غزال صفقة سموحة المنتظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مصدر داخل نادي سموحة، إن الصفقة الدولية التي أشار إليها فرج عامر رئيس النادي هو على غزال لاعب لاريسا اليوناني السابق.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن على سيعقد جلسة مع فرج عامر مساء اليوم السبت وسيتم توقيع عقود انتقاله لفريق سموحة.

وأوضح المصدر ذاته، أن فرج عامر اتفق على كل شيء مع علي غزال وتفاصيل تعاقده الجديد مع النادي السكندري.

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أنه من المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان علي غزال قد فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني خلال الساعات الماضية.