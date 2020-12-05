مصدر في دجلة لمصراوي: عرض الزمالك لضم عبدالعاطي "شفهي".. ونريد أموالاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مصدر مسؤول في نادي وادي دجلة، إن عرض الزمالك لضم محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق، "شفهي" ولم يرتق بعد ليصبح عرضاً رسمياً.

وكان مصدر في الزمالك، قد صرح لـ"الخليج 365" في وقت سابق وأكد أن هناك جلسة خلال ساعات مع مسؤولي دجلة لحسم التعاقد مع عبدالعاطي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" "الزمالك طلب عبدالعاطي بشكل شفهي، العرض لم يرتق للشكل الرسمي بعد".

واستمر "وادي دجلة حالياً ليس بحاجة ماسة لأي لاعب، ساعات ويتم غلق باب القيد، وبالتالي لا يوجد رغبة كبيرة بالنسبة لنا في الحصول على أي لاعب حالياً".

وشدد "نحن نريد الحصول على مقابل مادي مقابل الصفقة، سواء كانت الصفقة على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

واختتم "في النهاية ننتظر أن تصبح المفاوضات رسمية لنرى ما سيحدث".