الشاطر لـ "الخليج 365" أسباب صعوبة نهائي الكأس للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال إسلام الشاطر، لاعب الأهلي السابق، إن مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر ستكون صعبة رغم فارق الخبرات والبطولات لصالح الفريق الأحمر.

وأضاف الشاطر في تصريحات لـ"الخليج 365":"طلائع الجيش فريق قوي ويملك مجموعة واعدة من اللاعبين ولديه أسماء جيدة تؤهله لتقديم مستوي مميز الليلة أمام الأهلي، كما أن وجود بعض الأسماء في صفوفه ممن سبق لهم اللعب للأهلي مثل عمرو جمال وحسين السيد يمنحه دفعة قوية".

أضاف لاعب الأهلي السابق:" الطلائع لديه أيضاً عمرو مرعي وهو مهاجم جيد وأحمد سمير وهو جناح متألق للغاية ويظهر بمستوي مميز للغاية في المباريات الكبيرة أمام الأهلي والزمالك، هذا بخلاف وجود جهاز فني مميز بقيادة طارق العشري والذي سبق وأن تفوق علي القلعة الحمراء في نهائيين بكأس مصر والسوبر المحلي".

وواصل الشاطر تصريحاته:" لاحظت وجود حالة من الطمأنينة لدى جمهور النادي الأهلي قبل مباراة الليلة بل أن البعض اعتبر أن الفريق الأحمر فاز من الأن ببطولة الكأس وهو أمر خاطيءء للغاية، وأكرر وأحذر من أن فريق الطلائع لن يكون صيدًا سهلاً بل هو خصم عنيد وكرة القدم لا تعرف المستحيل والمعروف أن الكأس هي أكثر بطولة في العالم تحمل معها المفاجات".

وتابع لاعب الأهلي:" أعتقد أن موسيماني سيلعب مباراة الليلة بنفس تشكيل لقاء الاتحاد السكندري الأخير وأتوقع فقط أن يبدأ بطاهر محمد طاهر كلاعب أساسي، يجب التأكيد على أن الأهلي لديه دوافع معنوية كبيرة في الوقت الحالي من الفوز بأفريقيا ثم الصعود في الدقائق الأخيرة علي حساب الاتحاد السكندري لنهائي الكأس".

وأنهى الشاطر تصريحاته قائلاً:" أتوقع ألا يغيّر طارق العشري طريقة لعب الطلائع في مباراة اليوم، فهو دائماً يعتمد على تأمين وسط الملعب جيدًا والاعتماد على الكرات الطويلة والوصول لمرمى الخصم في أقرب فرصة، واعتقد أنه سيضغط على الأهلي في كل أرجاء الملعب وبقوة وسيحاول غلق أطراف الأحمر بكل الطرق مع الاعتماد علي الثلاثي الهجومي".