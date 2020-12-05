أحمد ياسر ريان يُعلن سلبية مسحة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكان أحمد ياسر ريان تعرض للإصابة بالفيروس بعد تواجده رفقة المنتخب الأولمبي، حيث خاض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية والبرازيل، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.
وكتب أحمد ريان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لحمد لله.. COVID-19-negative".
جدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان عاد إلى صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، بعد فترة إعارة قضاها في صفوف نادي الجونة.
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