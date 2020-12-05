الأهلي لمصراوي: نرحب بتواجد الزمالك في احتفالية "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق يرحب بتواجد نادي الزمالك وجميع الأندية في احتفالية "نادي القرن".

وقال مرجان في تصريحات خاصة لمصراوي: "جميع الأمور مطروحة ونقوم بترتيب الموضوع الخاص بالاحتفال مع الشركة الراعية التي هي الشريك الأساسي للنادي الأهلي منذ شهر".

وأضاف: "الشركة الراعية هي المسؤولة عن تنظيم احتفالية الدوري العام وحاليا أصبح معنا كأس إفريقيا، ونظرا لظروف فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية، ونقوم بالترتيب لهذه الاحتفالية منذ شهر".

وتابع مرجان: "تم تحديد موعد مبدئي يوم 20 ديسمبر والنادي يقوم بإدارة الترتيبات مع الشركة الراعية وسنرى ما الأفضل في ظل الظروف الحالية ولكن يسعدنا أن يتواجد جميع الناس معنا".

واختتم المدير التنفيذي للأهلي تصريحاته: "نحن بنستقبل التهاني من جميع الأندية وبالطبع يشرفنا أن تحتفل جميع الأندية معنا، وليس نادي الزمالك فقط، وذلك بعد تحقيق حلمنا والفوز بأفريقيا البطوة الغالية".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.