شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعدل برنامج سفره إلى تونس استعدادًا لتصفيات أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق اتحاد الكرة، على سفر بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، إلى تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021، قبل الموعد المحدد ب 5 أيام.
وتتوجه بعثة شباب الفراعنة، إلى تونس، يوم 8 ديسمبر الجاري، بدلًا من 13 موعد وصول باقي البعثات بطلب من ربيع ياسين المدير الفني لشباب الفراعنة.
وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب «المنزة»، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب «رادس».
ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب «المنزة»، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب «المنزة»، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
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