شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك ترفض رحيل «عواد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، رحيل محمد عواد، حارس مرمي الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتلقي «عواد» عدة عروض عربية من خلال وكيل أعماله، للانتقال إلى أي منها بداية من الموسم المقبل.

وأبلغ «باتشيكو» مسؤولي اللجنة بأن «عواد» من العناصر الأساسية للفريق، والتي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.