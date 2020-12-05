شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير «الشيخ» و«دونجا» الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسم لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أيمن يونس، مصير الثنائي أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، ومحمد عبدالعاطي «دونجا»، الأحد، بعدما أبدى البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، إعجابه بقدرات الثنائي.
ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات مع الثنائي، خلال الساعات القليلة المنقضية، قبل حسم التعاقد معهما رسمياً، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن قائمة الزمالك يتبقى بها مكان واحد سيتم ضم لاعب واحد من الثنائي إليه، وفي حالة التوصل لاتفاق مع اللاعبين سيتم استبدال أحد اللاعبين الذين تم قيدهم في القائمة التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة.
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