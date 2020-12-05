شكرا لقرائتكم استمرار إيجابية عينة الحكم أمين عمر بعد المسحة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الحكم الدولي أمين عمر استمرار إيجابية مسحة فيروس كورونا الخاصة به للمرة الثالثة ، وذلك عبر حالة الواتس أب ، بعدما أصيب بالفيروس المستتجد مؤخرا ، مما تسبب فى إستبعاد ترشيحه لإدارة لقاء الأهلى و طلائع الجيش اليوم فى نهائى كأس مصر مؤخرا .

أكد أحمد الشناوى الخبير التحكيمى أن الثنائى أمين عمر وأحمد الغندور هما الاقرب لإدارة نهائى كأس مصر بين الأهلى وطلائع الجيش، قبل أن يستمر الفيروس مع أمين عمر فى العينات التى أجراها الحكم مؤخراً.

تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت مباراتا النسخة الأخيرة من الدوري بين الأهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً، وسجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا في اللقاء الذى شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقى أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها فى مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.