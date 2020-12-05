شكرا لقرائتكم ساسي يعود لقيادة وسط الزمالك مع بداية الدوري بعد انتهاء إيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة مع الفارس الأبيض مع انطلاقة بطولة الدورى الممتاز بعد رفع الايقاف عنه، الذى استمر لمدة 6 مباريات بعد طرده فى مباراة الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدورى الممتاز المنقضى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، ليغيب بعدها اللاعب الدولى عن مباريات الزمالك أمام وادى دجلة وحرس الحدود والإسماعيلى على الترتيب، فى الدورى الممتاز، ثم فى مباراة سموحة فى دور الـ 16من كأس مصر، ثم أمام نادى مصر فى المباراة التى جمعت بينهما فى ربع نهائى الكأس وأخيرًا أمام طلائع الجيش فى نصف النهائى.

ومن المقرر، أن يعود الدولى فرجانى ساسى لتمثيل الزمالك بصفة أساسية بداية من مباراة المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، فى الموسم المقبل، الذى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعدما انتهت عقوبة إيقافه فى المباريات الست الأخيرة التى خاضها الأبيض فى بطولتى الدورى وكأس مصر.

فيما يواصل مسئولو الزمالك، العمل حول إنجاز الملفات المختلفه المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة الجارية وذلك للتحضير لمنافسات الموسم الجديد حيث عقدت إدارة النادى جلسة مع مهند عون وكيل التونسى فرجانى ساسى، من أجل الحديث معه حول متطلبات الدولى التونسى لتجديد تعاقده مع قلعة ميت عقبه والذى ينتهى بنهايه الموسم المقبل وجاءت الجلسة التى عقدت مساء أول أمس، الخميس، فى مقر النادى من أجل الاستماع إلى مطالب اللاعب التونسى لتجديد تعاقده مع النادى مع إخطاره أن يكون الرد اليوم بشكل نهائى حول متطلباته فى ضوء المباحثات التى تمت مع وكيل أعماله وذلك من أجل الانتهاء من ملف تجديد التعاقد خلال الفترة الجارية حال تلاقى متطلبات اللاعب مع رؤية النادى.

ومن جانبه، أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن لجنة الكرة منحت للبرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للفريق حرية احتياجات الفريق للموسم الجديد وأوضح أشرف قاسم أن باتشيكو المدير الفنى للفريق حصل على قائمة الزمالك فى الموسم الجديد من أجل دراستها، بجانب تحديد احتياجاته بشأن التدعيمات والمراكز التى يحتاجها الفريق، وسيقوم بالرد على لجنة الكرة فى الأيام الأولى من الأسبوع المقبل.

وعن تجديد عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، أوضح المشرف العام على فريق الكرة أن الدولى التونسى رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار فى صفوف القلعة البيضاء.