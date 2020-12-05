شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى، تحول مسحته من إيجابية إلى سلبية وتعافيه من فيروس كورونا، بعدما خضع اللاعب للعزل المنزلى قبل فترة بعد عودته إلى الفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته للجونة، وكتب أحمد ياسر عبر حسابه الشخصى على تويتر "الحمد لله..كوفيد 19..سلبى".



احمد ياسر ريان

وكان أكد ياسر ريان، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن نجله أحمد ياسر عاد بشكل رسمى لصفوف القلعة الحمراء مؤكداً أنه ينفذ برنامج التعافى من فيروس كورونا بحذافيره، وقال ياسر ريان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أحمد ابنى عازل نفسه فى دور لوحده فى البيت وبطمن عليه بالتليفون وساعات اشوفو من بعيد نازل يخرج بالعربية شوية ، هو بينفذ البرنامج بحذافيره عشان يرجع بسرعة".

وأضاف ياسر ريان، "أحمد خلاص هيرجع الأهلى، الاهلى بيرحب بعودة ولاده المتألقين بس لازم رأى المدير الفنى، وفايلر لما مشى كان لازم نستنى رأى موسيمانى وواضح كدا أنه وافق على عودة أحمد وبإذن الله تكون عودة موفقة"، وعن النهائى الافريقى قال ياسر ريان: "اتفقت مع نجوم الزمالك ونجوم الاهلى على مشاهدة نهائى القرن سوياً فى كافيه حتى نظهر للناس الروح الحلوة التى تجمعنا ، الفائز سنبارك له والخاسر سوف نقول له هاردلك".

وعاد أحمد ياسر ريان إلى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى بعد توصية الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الذى أشاد بالمهاجم بعد متابعة أداؤه في ودية منتخب البرازيل مع المنتخب الاوليمبى والتي فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف، واستطاع أحمد ياسر ريان تسجيل الهدف الثاني في مرمى المنتخب البرازيلي من صناعة عبد الرحمن مجدي، ليتوج منتخبنا الوطني بالبطولة الودية بعد التعادل مع منتخب كوريا بدون أهداف، والفوز على منتخب البرازيل بنتيجة (2/1).