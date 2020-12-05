شكرا لقرائتكم خبر عن تخصص خطف بطولات.. كشف حساب العشرى مع الأهلى قبل المواجهة الـ30 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، على الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

يقود طارق العشرى طلائع الجيش فى ثانى مبارياته بعدما أطاح بالزمالك خارج الكأس فى أول مباراة له مع الفريق بعد تولى المهمة فى العاشر من نوفمبر خلفاً لعبد الحميد بسيوني.

ويسعى طارق العشرى للتتويج بالبطولة الرابعة فى تاريخه، حيث توج بثلاث بطولات مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وخاض طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، البالغ من العمر 55عاماً، 29 مباراة أمام النادى الأهلى مع أندية حرس الحدود وإنبى والمقاولون العرب ووادى دجلة وأهلى بنى غازى الليبى والمصرى البورسعيدى، حقق الفوز فى ست مباريات، وتعادل فى 5 وخسر 17 مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 48 هدفا، توج طارق العشرى بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى موسم 2009- 2010، بعد الفوز مع حرس الحدود بثنائية نظيفة.

قبل أن يعود ويتوج مع نفس الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى أيضا بركلات الترجيح 6-5، موسم 2009- 2010

واستطاع العشرى من تحقيق الفوز على الأهلى وهو يقود الحدود فى مناسبتين خلال بطولة كاس مصر الأولى كانت موسم 2008/2009 حيث أخرجه من دور الـ 16 من كأس مصر وثانية فى نهائى الكأس موسم 2009/2010 فى المباراة التى انتهت بضربات الجزاء الترجيحية 6-5.

وتمكن طارق العشرى من تحقيق الانتصار على الأهلى عندما كان مدرباً لنادى أهلى بنغازى الليبى، حيث تمكن إخراجه من دور 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2014/2013 حيث حقق الانتصار فى المباراتين الذهاب والعودة وانتقل المارد الأحمر الى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتمكن من حصد اللقب لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية بهدف عماد متعب الشهير.

واستطاع العشرى خلال قيادته الفنية لنادى إنبى من تحقيق الفوز الأخير له على الأهلى وذلك بهدف نظيف فى موسم 2014/2015 ولم يتمكن بعدها من تحقيق أى انتصار على القلعة الحمراء سواء مع المقاولون العرب او واى دجلة أو المصرى.

وكانت آخر مباراة جمعت العشرى بالأهلى حينما كان مدرباً للمصرى البورسعيدى هذا الموسم فى 29 اغسطس 2020 وفاز المارد الاحمر بهدفين دون رد سجلهما اليو بادجى وحمدى فتحى.