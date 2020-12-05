شكرا لقرائتكم خبر عن #الكاس_يا_اهلي.. الجمهور فى رسالة للاعبين: "خلو راسنا مرفوعة وحققوا الثلاثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #الكاس_يا_اهلي قائمة ترند موقع "تويتر" فى مصر بآلاف التغريدات، قبل اللقاء المرتقب بين الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم بملعب برج العرب فى الإسكندرية، إلى جانب هاشتاج "الأهلى الغالى"، وطالب الجمهور لاعبى الفريق الأحمر ببذل الجهد والعرق للحصول على البطولة الغائبة منذ موسم 2017 وتحقيق الثلاثية التاريخية.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، الذين هم بالطبع ينتمون لتشجيع القلعة الحمراء، حيث قال وائل رمضان: "شد حيلكم يا رجالة، الكاس هيبات إن شاء الله فى الجزيرة، اصنعوا المجد لأنفسكم"، وقال أسامة الشريف: "فى انتظاركم بالكأس أيها الأبطال، نثق فى ربنا ثم فيكم، شدو حيلكم، الصعب يسهل لجماهر الأبطال".





ووجهت روبى رسالة للاعبى القلعة الحمراء، قائلة: "متخذلوناش يا أهلى، خلو راسنا مرفوعة النهاردة وخدوا الكاس، مفيش هزار النهاردة كله جَدْ"، فيما قالت ملك: "حاربوا من أجل بطولة أخرى، قاتلوا من أجل الثلاثية"، وقال أحمد عيد: "الأهلى بطولات لم تتوقف، فى القلب يا أهلى".





أما محمد حجاج، فقال: "إن شاء الله تكتبوا تاريخ ليكم بحروف من دهب وتصنعوا جيل ذهبى آخر بحصد الخماسية هذا الموسم، قدها يا أبطال"، وقال سعيد: " مش هنقول زى غيرنا، معانا بطولتين مش عاوزين حاجه تانى، عاوزين كل البطولات يا أهلى، موسم الحصاد"، وقال رضا متعب: "حارب على كل بطولة بروح الأبطال، أنت الأسطورة أنت الكيان، إن شاء الله الكأس أهلاوى"، فيما قال كريم: "فرحونا زى ما فرحتونا يوم 27، شعب الأهلى كله فى انتظاركم من أجل تحقيق ثلاثية تاريخية لم تتحقق منذ 15عاما".





كما دشنت جماهير القلعة الحمراء، هاشتاج آخر حمل اسم الأهلى الغالى، حل سادسا فى قائمة ترتيب الترند، طالبوا من خلاله أيضا لاعبى الفريق ببذل الجهد للحصول على البطولة الغائبة منذ موسم 2017، حيث قال إسلام سعيد: "يارب يا عالى.. انصر فريقنا الغالى"، وقال عزيز عبد ربه: "الأهلى الغالى يجيب الكاس الغالى، يبقى كده معانا الثلاثية الغالية، ونبقى عملنا موسم غالى وحسام غالى، وكل حاجة إن شاء الله".

يواجه فريق الأهلى نظيره طلائع الجيش، فى الثامنة مساء اليوم السبت بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يطمح الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.



















