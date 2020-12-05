شكرا لقرائتكم خبر عن صالح نصر يوجه رسالة للأهلى بعد إعارته لوادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه صالح نصر، لاعب الأهلى المنضم مؤخراً إلى فريق وادى دجلة، الشكر لمجلس إدارة القلعة الحمراء، وكتب نصر عبر حسابه الشخصى على انستجرام، "بشكر النادى الأهلى ومجلس الإدارة على موافقتهم على انتقالى لنادى وادى دجلة إعارة لمدة موسم، وأشكر مجلس إدارة وادى دجلة على ثقتهم، إن شاء الله أكون عند حسن الظن وأقدم موسم كويس".

ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى الفريق الدجلاوى لمدة موسم علي سبيل الاعارة لتدعيم خط هجوم الغزلان، لاسيما أن صالح نصر يعد من أبرز اللاعبين في قطاع ناشئين النادي الأهلي، واللاعب من مواليد 7 ديسمبر 1999، ويلعب فى مركز الجناح الأيسر المهاجم.



صالح نصر

وسجل 37 هدفا وصنع 5 أسيستات في 33 مباراة الموسم الماضي 2018 - 2019 (هداف جميع المسابقات)، أما الموسم قبل الماضي 2017 - 2018: سجل 33 هدفا وصنع 6 أسيستات في 31 مباراة (هداف جميع المسابقات).

ويقول صالح نصر إن حلمه هو اللعب في الفريق الأول في النادي الأهلي ثم الإحتراف إلى أوروبا من خلال القلعة الحمراء ، ومثله الأعلى محليًا هو محمد بركات وعالميًا كريستيانو رونالدو.

على صعيد متصل، أعلن مسئولو نادى وادى دجلة التعاقد مع المهاجم الكولومبى دييجو كالديرون، مهاجم فريق الإسماعيلى والفيصلى السعودى السابق، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، وكان أحد وكلاء اللاعبين عرض على مسئولى نادى الزمالك كالديرون لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، إلا أن وادى دجلة أنهى الصفقة لصالحه فى صفقة انتقال حر نتيجة فسخ اللاعب تعاقده مع فريقه السابق.

وخاض كالديرون أفضل تجاربه فى عالم الساحرة المستديرة بقميص الإسماعيلى، حيث لعب مع الدراويش 45 مباراة سجل 22 هدفاً وصنع تسعة، ومنذ الرحيل عن الإسماعيلى لعب كالديرون لثلاثة أندية لم يسجل فى أى منها هذا المعدل التهديفى وكانت أفضل تجاربه بعد الدورى المصرى فى الدورى السعودى بقميص الفيصلى حيث سجل 6 أهداف.

ويظهر فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة فى الموسم الكروى الجديد 2020 / 2021 بثوبه الجديد بعد التعاقد مع العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خوفًا من التعرض لشبح الهبوط بالموسم الجديد، مثلما حدث فى الموسم المنقضى، ومن أبرز تلك التدعيمات تجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس المرمى لمدة سنتين، والتعاقد مع صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، ويعد الثنائى من أكبر اللاعبين سنًا فى مسابقة الدورى.