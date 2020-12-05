شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين الأهلى و طلائع الجيش المحدد لها الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائي كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

الأهلى يلتقى الطلائع فى الثامنة مساءً

تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت مباراتا النسخة الأخيرة من الدوري بين الأهلى والطلائع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهاباً وإياباً، وسجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فيما سجل ثلاثية الدور الثانى وليد سليمان وجيرالدو وكهربا في اللقاء الذى شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقى أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها فى مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.

ولم ينجح أى لاعب فى الاهلى فى المشاركة مع موسيمانى فى التسع مباريات كاملة، حيث شارك 5 لاعبين فى 8 مباريات هم محمد هانى وياسر إبراهيم وحسين الشحات وحمدى فتحى ومجدى قفشة .

ونجح 11 لاعباً فى تسجيل 18 هدفا مع الأهلى فى عهد موسيمانى، يتصدرهم الثلاثى قفشة ومروان محسن ووليد سليمان بواقع ثلاثة أهداف لكل لاعب.

موسيمانى يطالب اللاعبين بالحسم المبكر

وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى من لاعبيه ضرورة حسم المباراة بتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس الذى قدم مباريات قوية وأطاح بمنافسين كبار مثل بيراميدز والزمالك ، ويعول المارد الأحمر على نجومه المتألقين أفشة وحمدى فتحى والسولية ومحمد الشناوى لتحقيق الثلاثية التاريخية.

في المقابل طالب طارق العشرى المدير الفني لاعبيه بمواصلة قطار المفاجأت وتخليد أسماؤهم بحروف من ذهب في ذاكرة الطلائع للفوز بأول بطولة مشدداً على ضرورة الالتزام بالتأمين الدفاعى لمواجهة الهجمات الحمراء مع استغلال أنصاف الفرص لحسم اللقاء، ويعول العشرى على نجومه محمد بسام وأحمد سمير وعمرو مرعى وعمرو جمال لحسم اللقب.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكون من :"محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وحمدى فتحى وعمرو السولية وجيرالدو ومجدى أفشة وحسين الشحات وصلاح محسن".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكون من :"محمد بسام -علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف -فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير - ناصر منسي – عمرو جمال".