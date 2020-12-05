شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة حسنى لاعبة الصيد: نجمى المفضل محمد صلاح وحلمى أكون مصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "حبيبة حسنى" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الصيد، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم والتصوير. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الباستا. من نجمك المفضل؟ محمد صلاح نجم ليفربول وفى الكرة الطائرة أحمد صلاح.

حبيبة حسنى من مطربك المفضل؟ تامر عاشور وتامر حسنى. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مصورة. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ على حسب المعاكسة. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين عبد العزيز . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟ الكاجوال.

حبيبة حسنى 2 تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ أفضل بالتأكيد.

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