شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن ضم لاعب مصرى دولى لسموحة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إنهاء سموحة اليوم صفقة كروية بضم لاعب مصرى دولى خلال ساعات فى صفقة انتقال حر.

فرج عامر

وترددت أنباء قوية عن اقتراب على غزال لاعب منتخب مصر من العودة للدوري المصري خلال الفترة الحالية ويعد هو الأقرب للانتقال لسموحة.

وجدد أعضاء الجمعية العمومية لنادى سموحة ثقتهم فى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مؤخرا، وفوضوه فى اختصاصاتهم الواردة بجدول أعمال الجمعية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية العادية عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المحدد بعشرة الاف عضو الأربعاء الماضى ، وذلك بعد حضور 1886 عضو من أصل 101908 ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اليوم وهم المسددين للاشتراكات لأخر سنة مالية .

وطبقا للمادة 14 من لائحة النظام الاساسي للنادي رقم 45 لسنة 2017، المعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية يعد عدم اكتمال النصاب تفويضا وتكليفا لمجلس الادارة باتخاذ القرارات اللازمة في بنود الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي التي يتم ارسالهم الي الجهة الادارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة لتقوم بدورها بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات للمراجعتها.