شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكيك بوكسينج يعلن تشكيل منتخب السامبو استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن تشكيل عناصر المنتخب الوطني للسامبو بعد إجراء سلسلة من الاختبارات التي أقيمت في المركز الأوليمبي لجميع المراحل السنية.

وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن عناصر المنتخب التي تم اختيارها سوف تخضع لمزيد من التدريبات المكثفة على مدار الفترة المقبلة من أجل الاستقرار على اللاعبين المشاركين في بطولة العالم التي تقام في روسيا خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة بعد تشكيل كافة عناصر المنتخبات الوطنية للأفرع التابعة للاتحاد سواء السامبو أو الـ MMA وباقي أفرع الاتحاد المختلفة مع الاستقرار أيضا على تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات لتبدأ مرحلة التجهيز والاستعداد وفق الخطط المتفق عليها لتجهيز جميع العناصر للمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية لرفع اسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.

وأضاف «صبيح» أن نتائج التصفيات التي أقيمت في المركز الأوليمبي أسفرت عن تشكيل عناصر المنتخب، بواقع 17 لاعبا ولاعبة بواقع 4 فتيات و13 لاعب، وجاءت أسماء الفتيات اللاعبات كالتالي فاطمة عطا، إيمان هاني، شهد تامر، أميرة أحمد على.

وضمن الشباب تم اختيار 13 لاعبا كالتالي: أحمد محمد السيد، حسن عبدالحميد حسن، جاسر محمد شوقي، محمود حسام، محمود عشري، أحمد إسماعيل، حسن سعيد، السيد دسوقي، خالد صلاح، محمود السيد، محمد أشرف، محمد عادل، عادل عصام.