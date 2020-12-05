شكرا لقرائتكم خبر عن «كوبيناه» و«بونسو» يشاركان في مران سيراميكا لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الغاني وينفول كوبيناه، ومواطنه كوامي بونسو، لأول مرة في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، استعدادًا للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا تعاقد بشكل رسمي مع الغاني وينفول كوبيناه لاعب هآرتس أوف أوك الأسبق، وكوامي بونسو نجم خط وسط فريق الترجي التونسي، لتدعيم صفوف الفريق.

وخاض اللاعبان مرانا قويًا، خلال التدريب الذي أقيم صباح اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي، في أولى مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.