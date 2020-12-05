شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد لاعبي اليد والسلة والطائرة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن لاعبو فريق اليد والسلة والطائرة بنادي الزمالك تمردهم على النادي وعدم مشاركتهم في أي مباريات محلية خلال الفترة المقبلة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لمدة أربعة أشهر ماضية.

وينتظر أن يجتمع أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة بالقلعة البيضاء، باللاعبين للتأكيد على صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل النادي الأبيض، فإن أحد اتباع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي الموقوف، داخل جهاز كرة اليد طالب اللاعبين بعدم النزول إلى الملعب.