شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي»: سنهدي لقب كأس مصر لمؤمن زكريا مثلما فعلنا في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الشناوي، حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن اللاعبين اتفقوا على إهداء لقب كأس مصر إلى زميلهم مؤمن زكريا، لاعب الوسط المهاجم الذي ابتعد عن الفريق بسبب مرضه.

وقال «الشناوي» لزملائه إن مؤمن زكريا يستحق الكثير ولابد من الوقوف إلى جواره حتى يعود للفريق في الفترة المقبلة.