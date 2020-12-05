شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من «الجبلاية» بعد بيان مجلس الوزراء بشأن الجمعيات العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استجابة لبيان وزارة الشباب والرياضة، الخاص بتأجيل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للهيئات الرياضية، حفاظًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، اضطر اتحاد الكرة لإيقاف إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية التي كان مقررًا لها في شهر يناير المقبل لإجراء الانتخابات.

وكان اتحاد الكرة يرغب في الدعوة للجمعية العمومية العادية خلال 45 يومًا لإجراء الانتخابات في يناير المقبل، وبحد أقصى يوم 31 من نفس الشهر، وفقًا للائحة، قبل أن يصدر البيان الأخير ما أدى لإيقاف الإجراءات.

وكان اتحاد الكرة شهد انعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة الجديدة الخاصة بالاتحاد.