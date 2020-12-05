شكرا لقرائتكم خبر عن «حطب» يكشف مصير الجمعيات العمومية بعد قرار مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن قرار بيان وزارة الرياضة بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للهيئات الرياضية لأجل غير مسمى، يعود لخشية الجهات الإدارية من تعرض أفراد المنظومة الرياضية للإصابة بفيروس كورونا.

وقال «حطب»: «يهمنا في المقام الأول الحفاظ على سلامة جميع أعضاء المنظومة الرياضية داخل مصر، الأمر الذي جعل اللجنة الأولمبية تطالب الجهات المعنية بتأجيل الجمعيات العمومية».

وأكد «حطب» أن اللجنة الأولمبية ستنتظر قرار رئاسة الوزراء بشأن إعادة استئناف إقامة الجمعيات العمومية وفقًا لما تراه لجنة إدارة الأزمات من أجل إقامة بعض الجمعيات العمومية في موعد لاحق، دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالدعوة أو فتح باب الترشيح للانتخابات من جديد.