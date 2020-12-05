شكرا لقرائتكم خبر عن الضغط الهجومي سلاح «موسيماني» لمواجهة طريقة «العشري» الدفاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الضغط الهجومي من بداية لقاء نهائي كأس مصر لمواجهة الطريقة الدفاعية التي يعتمد عليها منافسه طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، في ظل رغبة الفريقين في المنافسة على حصد اللقب.

وتأكد «موسيماني»، خلال الأيام الماضية، أن المدير الفني لطلائع الجيش يعتمد بشكل كبير على الطريقة الدفاعية وغلق المساحات، وهو ما دفع المدير الفني للأحمر لتجربة أكثر من طريقة لاختراق دفاعات المنافس خلال مواجهة نهائي كأس مصر.