شكرا لقرائتكم خبر عن «العشري» يمنح أحمد سمير تعليمات خاصة في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، تعليمات خاصة للاعب فريقه أحمد سمير، والذي كان سببًا في تأهل الفريق إلى نهائي كأس مصر، في مواجهة الأهلي، مساء السبت.

وطالب المدير الفني من اللاعب بضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال المساحات خلف مدافعي الأحمر، والتي تعد أحد أسلحة طلائع الجيش أمام منافسه من أجل حصد اللقب.