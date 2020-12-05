شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال «العشري» للاعبيه قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، للاعبيه أن مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر لن تكون سهلة في ظل رغبة الفريق الأحمر في حصد اللقب بعد النشوة الإفريقية التي تسيطر على لاعبيه عقب التتويج بلقب نهائي دوري الأبطال. وشدد «العشري»، خلال جلسته مع اللاعبين، على أنهم أمام فرصة ذهبية لن تتكرر كثيرًا بعد التأهل للنهائي، ولديهم القدرة على الفوز وحصد اللقب لأول مرة في التاريخ، لافتًا إلى أن إصرارهم ورغبتهم خلال اللقاء سيكون دافعًا لتقديم عرض قوي أمام الفريق الأحمر. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال «العشري» للاعبيه قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.