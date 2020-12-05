محافظ أسوان يهنئ فريق الكرة الخماسية لديوان المحافظة بفوزه ببطولة العاملين بالقطاع الحكومي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ اللواء أشرف عطية أشرف عطية محافظ أسوان فريق كرة قدم الخماسى لديوان عام المحافظة وذلك بعد فوزه ببطولة الاتحاد الرياضى للعاملين بالقطاع الحكومي، وصعوده للتصفيات على مستوى الجمهورية. وقدم الجهاز الإداري والفني واللاعبين الشكر لمحافظ أسوان لرعايته ودعمه للفريق مما كان له أكبر الاثر في تحقيق هذه البطولة مؤكدين إصرارهم على استمرار الانتصارات في التصفيات على مستوى الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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