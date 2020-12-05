شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على ملامح تشكيل المارد الأحمر في مواجهة طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر.
ويتطلع الأهلى لحصد الثلاثية بعد التتويج بالدوري ودوري الأبطال، وهو ما لم يحدث منذ 14 عاما كاملة.
وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول
الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي قفشة- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر
الهجوم: مروان محسن
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الوضع في مصر
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اصابات
117,583
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تعافي
103,191
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وفيات
6,732
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