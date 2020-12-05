شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول بالزمالك: التعاقد مع «الشيخ» سيكرر سيناريو 2005 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق، من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، بعد توقيعه على عقود للنادي الأبيض لمدة 3 مواسم، عقب تمسك لجنة الكرة بالقلعة البيضاء بضمه، في الوقت الذي يرفض فيه أعضاء من اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكري التعاقد مع اللاعب نظرًا لهجومه على الأبيض في وقت سابق.
وقال مصدر باللجنة المؤقتة: «الشيخ هاجم الزمالك ولن نضم رديف الأهلي مثلما حدث مع الفريق في عام 2005».
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