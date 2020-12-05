شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض بيع الونش لبيراميدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

كشف مصدر بنادي بيراميدز أنه دخل في مفاوضات جادة مع نظره الزمالك، من أجل التعاقد مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك نهائياً.

وأكد المصدر أن محمود الونش عقد جلسة مع أيمن يونس، من أجل إقناعه والضغط للرحيل إلى بيراميدز بسبب حصوله على مقابل مادي مجزٍ حال رحيله.

وتابع: «يأتي ذلك في ظل رغبة مسؤولي بيراميدز في بناء فريق قوي بلاعبين أصحاب خبرة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد».

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