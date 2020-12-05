شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة أفريقيا للسلة: تنظيم البطولات فى هذا التوقيت رسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن تنظيم مصر لبطولتى أفريقيا ناشئين وناشئات بالإضافة إلى تصفيات أفريقيا للكبار، بمشاركة عدد من المنتخبات بداية من بطولة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للمنتخبات رجال التى أقيمت على صالة نادى الاتحاد السكندرى، وبطولتى الناشئين والناشئات المؤهلة لكأس العالم على صالة استاد القاهرة بمثابة إعلان أن مصر دائما قادرة على التحدى فى ظل جائحة انتشار فيروس كورونا فى العالم .

وقال فتحى، "سعداء للغاية للإشادة من جانب مسؤولى الاتحاد الأفريقى لكرة السلة للتنظيم المميز فى هذا التوقيت الصعب مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الصارمة لضمان نجاح خروج البطولتين بالشكل الأمثل " .

وأعرب محمد فتحى، مدير البطولة، عن سعادته لاقتراب تأهل منتخبنا الوطنى الأول إلى بطولة أفريقيا بعد تصدر المجموعة ويتبقى الدور الثانى المقرر له شهر فبراير من العام المقبل.

وعن فرص تأهل منتخبى الناشئين والناشئات، أكد "فتحي" أنه على ثقة كبيرة فى التأهل خاصة بعد المستوى المتميز لمنتخب الناشئين والفوز على غينيا فى مستهل مبارياته بالبطولة، حيث من المقرر أن يتأهل إلى بطولة العالم منتخبين من الأربعة .

وأضاف عضو المجلس أن فرص منتخب الناشئات قائمة رغم الهزيمة فى اللقاء الأول أمام منتخب مالى، موجها الشكر لمجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة لتوفير كافة الإمكانات لنجاح تنظيم البطولة، وخالد القوصى مدير البطولة.

وتقام اليوم السبت 3 مباريات، تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" فى الثالثة عصرا، ثم مباراتين للناشئين الأولى فى الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية فى الثامنة بين مصر والسنغال.