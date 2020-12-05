شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يعلن تشكيل منتخب السامبو استعدادا لبطولة العالم فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج تشكيل عناصر المنتخب الوطني للسامبو بعد إجراء سلسلة من الاختبارات التى أقيمت بالمركز الأوليمبي لجميع المراحل السنية. وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن عناصر المنتخب التى تم اختيارها سوف تخضع لمزيد من التدريبات المكثفة الفترة المقبلة للاستقرار على اللاعبين المشاركين فى بطولة العالم التى تقام فى روسيا خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة بعد تشكيل كافة عناصر المنتخبات الوطنية للأفرع التابعة للاتحاد، سواء السامبو أو الـ MMA وباقي أفرع الاتحاد المختلفة، مع الاستقرار أيضا على تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات لتبدأ مرحلة التجهيز والاستعداد وفق الخطط المتفق عليها لتجهيز جميع العناصر للمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية لرفع اسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.

وأشار صبيح إلى أن نتائج التصفيات التي أقيمت فى المركز الأولمبي أسفرت عن تشكيل عناصر المنتخب، بواقع 17 لاعبا ولاعبة بواقع 4 فتيات و 13 لاعب، وجاءت أسماء الفتيات اللاعبات كالتالي فاطمة عطا، إيمان هاني، شهد تامر، أميرة أحمد علي.

وضمن الشباب تم اختيار 13 لاعبا كالتالي: أحمد محمد السيد، حسن عبد الحميد حسن، جاسر محمد شوقي، محمود حسام، محمود عشري، أحمد إسماعيل، حسن سعيد، السيد دسوقي، خالد صلاح، محمود السيد، محمد أشرف، محمد عادل، عادل عصام.