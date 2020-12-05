شكرا لقرائتكم خبر عن عودة منافسات البقاء فى دورى محترفى كرة اليد 17 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، عن عودة منافسات البقاء فى دورى المحترفين بالدور النهائى يوم 17 ديسمبر الجارى، فيما تنطلق منافسات تحديد البطل يوم 6 فبراير المقبل، أى عقب انتهاء مسابقة كأس العالم التى تستضيفها مصر فى يناير 2021، ويشهد دورى المحترفين حاليا حالة توقف لاستعداد المنتخب للمونديال فى يناير المقبل بمصر، كما أنه تم تأجيل نهائيات مسابقة المحترفين 2019 / 2020 إلى ما بعد انتهاء كأس العالم أيضا.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد، بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، قائمة لاعبى المنتخب الوطنى بدون اللاعبين المحترفين فى المعسكر المغلق بالقاهرة فى الفترة من 1 حتى 22 ديسمبر الجارى، فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

تضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى : كريم هنداوى - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد.

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسة.

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل.

صانع ألعاب: إسلام حسن - سيف الدرع - مصطفى خليل.

الدائرة: إبراهيم المصرى - وسام سامى نوار - خالد وليد - أحمد عادل.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان.

الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى - حازم ممدوح.

الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى: المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، والمدرب العام مجدى أبوالمجد، والكرواتى فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد مدير المنتخب، ومحمود سعيد إداري، والمهندس محمد إمام محلل فنى، والدكتور محمد شوقى أخصائي العلاج الطبيعى.

ويسعى اتحاد اليد إلى توفير معسكر خارجي للمنتخب يتخلله احتكاكات ودية قبل انطلاق المونديال من أجل أن تكون فترة الإعداد على أفضل ما يكون خاصة فى ظل قوة المنافسة التى تشهدها البطولة.