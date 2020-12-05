شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لا يعرف الخسارة مع الأهلى قبل مواجهة الطلائع فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً حينما يواجه طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، وعلى الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقى أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها فى مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.

ولم ينجح أى لاعب فى الاهلى فى المشاركة مع موسيمانى فى التسع مباريات كاملة، حيث شارك 5 لاعبين فى 8 مباريات هم محمد هانى وياسر إبراهيم وحسين الشحات وحمدى فتحى ومجدى قفشة .

ونجح 11 لاعباً فى تسجيل 18 هدفا مع الأهلى فى عهد موسيمانى، يتصدرهم الثلاثى قفشة ومروان محسن ووليد سليمان بواقع ثلاثة أهداف لكل لاعب.

وتأسس النادى الأهلى عام 1907 ويحمل الرقم القياسى للفوز بكأس مصر برصيد 36 لقباً أخرها موسم 2016 – 2017 على حساب المصرى، فيما تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته فى كأس مصر بلوغ نصف النهائى فى نسخة 2012 – 2013.

وفى الموسم 61 للدورى توج الأهلى باللقب للمرة الخامسة على التوالى والـ 42 فى تاريخه برصيد 89 نقطة، بينما أنهى طلائع الجيش مسابقة الدورى الأخيرة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.