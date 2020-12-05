شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى يؤكد عدم ضم صفقات محلية جديدة فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل النادى الأهلى كواليس الساعات الأخيرة فى الميركاتو الجارى، والذى شهد ضم عدد من اللاعبين، أبرزهم طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام والمغربى بدر بانون، بالإضافة لعودة الخماسى المعار "أكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد ريان ومحمد شريف". وقال المصدر لليوم السابع، "مازال هناك أمل فى ضم الأوروجويانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى، وهناك محاولات مكثفة على مدار الساعات المتبقية قبل غلق باب القيد وهناك لاعب أجنبى بديل قد نفكر أيضاً فى ضمه، حال فشل ضم سيرينو، ولكن ملف الصفقات المحلية تم إغلاقه".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، وضمت قائمة الأهلى 22 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وعلى معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أعلن نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس، كما أظهرت المسحة التى خضع لها لاعبو النادى الأهلى استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.