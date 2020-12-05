شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يؤكد تأجيل عمومية الاتحادات والأندية لإشعار آخر وعدم إلغائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حيثيات القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بشأن الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وقال حطب فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الجهة الإدارية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية قررا تأجيل إقامة الجمعيات العمومية فى الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية، مشدداً على أنه لم يتم إلغاؤها وفقا للقانون.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للهيئات الرياضية بداية من اليوم السبت لأجل غير مسمى.

وأضاف رئيس الأولمبية، أن مجلس إدارة اللجنة يهمه فى المقام الأول الحفاظ على سلامة جميع أعضاء المنظومة الرياضية داخل مصر، الأمر الذى جعل اللجنة الأولمبية تطالب الجهات المعنية بتأجيل الجمعيات العمومية التى تشهد تجمعات أعضاء الأندية والاتحادات، وهو ما قد يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا الخطير.

وشدد حطب على أن اللجنة الأولمبية سوف تنتظر قرار رئاسة الوزراء بشأن إعادة استئناف إقامة الجمعيات العمومية وفقا لما تراه لجنة إدارة الأزمات من أجل إقامة بعض الجمعيات العمومية فى موعد لاحق، دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالدعوة أو فتح باب الترشيح لانتخابات من جديد.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن مصير الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، جاء نصه كالتالى :"فى ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وبناء على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الأدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة وذلك بدءاً من غدا السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة بأن سلامة وصحة المواطنين من أعضاء ومرتادى الهيئات الشبابية والرياضية تضعها الوزارة فى مقدمة الأولويات، وتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية يأتى فى إطار منع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وتشدد وزارة الشباب والرياضة على جميع مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية بالالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين مرتادى تلك المنشآت، وسيتم متابعة تطبيق الاحتياطات الاحترازية على أرض الواقع، ومساءلة من يثبت مخالفته لتلك الإجراءات الاحترازية التى سبق وأقرتها الوزارة فى الدليل الاسترشادى والمتضمن الاكواد الطبية وتم تعميمه على جميع الهيئات الرياضية والشبابية فى جميع محافظات الجمهورية".