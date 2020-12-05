شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرجئ انعقاد الجمعية العمومية للنادى بعد بيان وزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح عصام زيدان، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة نادى إنبى، بأنه وفقاً لبيان وزارة الشباب والرياضة الصادر، أمس، بشأن مصير الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية، فقد تقرر إرجاء الجمعية العمومية لنادى إنبى والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر لحين إشعار آخر، جاء ذلك وفقا لما نشره حساب النادى البترولى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.





وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت بياناً أمس الجمعة، جاء نصه كالتالى :"فى ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، وبناء على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من الهيئات الشبابية والرياضية، وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات.

وارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الإدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة وذلك بدءاً من اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020".

من ناحية أخرى، قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبي، إن صفقة انتقال كريم فؤاد إلى صفوف النادى الأهلى، خاصة بالتفاوض مع نجوم المستقبل لأن اللاعب إعارة من نادى النجوم، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية :" لن نفرط فى كريم فؤاد للأهلى الموسم القادم ومتمسكين باستمرار إعارته مهما كانت الإغراءات"، وتابع: "لا نركز على الناحية المادية فقط ولكن نركز على الناحية الفنية ولا يوجد بديل قوى فى صفوف الفريق للاعب حال رحيله".

وكشف عبد الناصر، آخر تطورات مفاوضات نادى الزمالك مع أسامة جلال، مدافع الفريق لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لم نتلق عروض قوية أو إلحاح من النادى من أجل ضمه والمفاوضات كانت بصورة غير قوية، كما أن النادى لا يعارض فى رحيل أسامة جلال نهائيًا فى الفترة الجارية ولكن اللاعب من المهم استمراره فى صفوف الفريق لأنه لاعب كبير"، وأضاف مدير الكرة لم نتواصل مع الأهلى لضم أى لاعب من صفوفه، متابعا: "لم ندخل فى مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ".