شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما قال جوزيه للاعب الأهلي: "حُط قُطنة فى ودنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

معتز إينو لاعب الأهلى السابق تحدث عن بعض نصائح مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء له قبل أول مشاركة له فى مباريات القمة، بعدما انتقل من الزمالك للأهلى، وقال إينو، "بعدما انتقلت للأهلي تحدث معى جوزيه فى أول يوم لى بالنادى وشجعنى على التألق مع المارد الأحمر، وقال لى المدرب البرتغالى الشهير إنه طلب التعاقد معى بالاسم لقناعته بمستواى وقدراتى الفنية العالية".

وأضاف إينو، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "قبل أول مشاركة لى فى مباريات القمة بقميص الأهلى قال لى جوزيه لا تشغل نفسك بهتافات الجماهير، لو هاجموك لا تركز إلا فى الملعب". وواصل جوزيه نصائحه لإينو، "حُط فى ودنك قطنة"، فى إشارة إلى ضرورة عدم التركيز إلا فى الملعب فقط.

وأوضح إينو أنه وقع للأهلى خلال الوقت المُحدد فى آخر ستة أشهر فى عقده مع الزمالك ولم يوقع بشكل غير قانوني.