شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأمن يستعدون للانتشار باستاد برج العرب لتأمين نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر رجال الأمن باستاد برج العرب، خلال ساعات لتأمين نهائى كأس مصر، الذى يجمع الأهلى وطلائع الجيش، وذلك بعد تغلب الأول على الاتحاد السكندري، وإطاحة الثانى بالزمالك من البطولة.

ولن يتم السماح بالدخول لجماهير سوى 50 شخصا، بواقع 25 فردا لكل فريق من مجلس الإدارة والعلاقات العامة.

ويعمل رجال الأمن على تأمين المباراة حتى نهايتها، وتأمين مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز، واحتفالات الفريق الفائز.

وبخطة "الثلاث دوائر أمنية" يؤمن رجال الأمن المباراة، بعدما وضعت "الأفريقية للأمن والحراسة" خطط التأمين، من خلال 3 دوائر أمنية، تشمل الدائرة الأولى تأمين ملعب المباراة، واللاعبين والممر، فيما تشمل الدائرة الثانية المقصورة الرئيسية، وتشمل الدائرة الثالثة أبواب الاستاد التي تستقبل اللاعبين وطاقم التحكيم وأعضاء مجلسي الإدارة للأهلي وطلائع الجيش.

كان الأهلي استعد لمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر وهي المباراة التى يرفض الأهلي التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع، ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوي بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس، وهو ما يؤكده دائماً موسيماني للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلي مران اليوم، بعدما حصل على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس بهدفين لهدف.

فيما تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي.

وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربى، وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-1