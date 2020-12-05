مدرب المقاولون يتحدث عن.. افتتاح الدوري بمواجهة الزمالك.. ومباراة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علاء عبدالغني، مدرب عام فريق المقاولون العرب، إن فوزهم على نظيرهم الجيبوتي أرتا سولار، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية بداية جيدة للاستعدادا للدوري.

وفاز المقاولون على نظيره أرتا سولار الجيبوني بتسعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة على ملعب الجبل الأصفر، بعدما فاز عليه أيضاً ذهاباً ولكن بهدف نظيف.

وأضاف عبدالغني، عبر مداخلة بفضائية أون تايم سبورت:"الذي أختلف عن المباراة الأولى كون الذهاب على ملعب (ترتان) ولم نعتاد على اللعب عليه كما خضنا المباراة بعد رحلة سفر طويلة ولعبنا بصورة جيدة في النهاية وفزنا بهدف نظيف وهي نتيجة مرضية جعلتنا نُشارك أمس ونحن مرتاحون على ملعبنا والهدف الأول الذي سجلناه أمس ساعدنا كثيراً في تحقيق النتيجة الكبيرة".

وعن مواجهة فريقه المقبلة بالكونفيدرالية أمام النجم الساحلي، قال عبدالغني:"فريق كيبر ومحترم وكان نداً أوقاتاً كثيرة للأهلي والزمالك وحظنا أننا سنواجهم على ملعبنا في البداية، نعلم أنهم كانوا يعانون من أزمات ولكن الفريق الآن مستقر وتعاقد مع جهاز فني جديد به فيريرا وعصام الحضري يعلمون الكرة المصرية وسنبدأ الإعداد لهم بعد مباراة الزمالك".

وأضاف عبدالغني:"آخر مواجهة بيننا والزمالك فزنا بها والزمالك فريق محترم وكان ندًا للأهلي في نهائي أفريقيا ولكن الأهلي حسم اللقب بخبرته، المشاكل التي يُعاني منها الزمالك اعتقد أنها انتهت وكل اللاعبين متواجدين حالياً معه وسنخوض مباراة اليوم أمام أسوان ودياً لإعداد الفريق لمواجهة الزمالك".

وتطرق مدرب المقاولون للحديث عن سيف الجزيري، المحترف التونسي بصفوفهم، قائلاً:"سيف اختاره عماد النحاس من صفوف طنطا وهو لاعب يخوض التدريبات كالمباريات الرسمية ويُعد أحد أفضل المهاجمين في الدوري".

وأتم عبدالغني، تصريحاته بالإشارة إلى أن المقاولون ينافس دائماً على المربع الذهبي:"لدينا إدارة طموحة وجهاز فني مميز ولاعبين ينفذون تعليماتنا في الملعب".