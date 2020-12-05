الخليج 365 يكشف تفاصيل تغطية "كاف ديجيتال" الاستثنائية لنهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تطور كبير شهدته السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية عبر المنصات المختلفة للأحداث التي تُنظم عبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

هذا النجاح الكبير ظهر واضحاً من خلال التغطية الضخمة للحدث الاستثنائي بدوري أبطال أفريقيا وما عُرف باسم "نهائي القرن"، بين الأهلي والزمالك.

وتوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2019 بعد الفوز على الزمالك بملعب استاد القاهرة الدولي 2-1 في نهائي تاريخي للبطولة الأبرز للأندية في القارة السمراء.

في السنوات الأخيرة حرص "كاف" على تطوير فريق العمل المكلف بالتغطية الإعلامية لأحداث المختلفة سواء الأمر متعلق ببطولات الأندية أو المنتخبات بجانب مراسم القرعة التي تخص بطولاته والحفل السنوي المتعلق بجوائز الأفضل.

الأفكار التي ظهرت خلال مباريات نصف نهائي دوري الأبطال بالمغرب ومصر، كان مؤشر لوجود تغطية استثنائية من جانب "كاف" للنهائي الذي طال انتظاره بسبب كثرة التعديلات على موعده بسبب جائحة كورونا.

وقام فريق العمل "كاف ديجيتال" من خلال الحسابات الرسمية لـ"كاف" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك" بتغطية استثنائية وتاريخية لنهائي القرن، وسط تفاعل ضخم من المتابعين.

وعلم "الخليج 365" أن الفريق الذي تم تكليفه بتغطية نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب استاد القاهرة كان مُكون من 28 شخصاً، وتم صناعة 42 محتوى "فيديو" من زاويا مختلفة بأرض الملعب، بالإضافة لـ1000 "صورة" خاصة تضمنهم الـ"فوتوشوت" بكأس دوري الأبطال في حدث تم للمرة الأولى.

ووفقاً لما علمه "الخليج 365"، أن كل التفاصيل المتعلقة بتغطية "كاف ديجيتال" لنهائي القرن، تم عرضها في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وذلك من أجل التنسيق والترتيب وعدم وجود أي أمر يعوق عمل الفريق في تلك التغطية نظراً لضخامة الانتاج.

وتم التأكيد على ضرورة وجود تعاون من جميع الأطراف، وعدم منع فريق العمل من أداء عمله فيما يخص التغطية أياً كانت النتيجة، وتم إضافة تلك التفاصيل في بند خاص في لائحة المباراة متعلق بالتغطية ومخاطبة به الأندية بشكل رسمي، تضمن أنه في حال تم منع فريق العمل من أداء عمله يتم توقيع عقوبات على من يتسبب في ذلك.

وعلم "الخليج 365" أن الأمور التي كانت تخص الحوارت الخاصة مع اللاعبين والمدربين قبل المباراة، بجانب الحوارات الطريفة تم الاتفاق على أن تكون بشكل إجباري في إطار عملية التطوير لكي تستمتع الجماهير بتلك الأحداث.

اسبوع مر على مباراة نهائي القرن، كل يوم يظهر ما هو جديد عبر منصات "كاف" المختلفة، سواء فيديوهات أو صور، ما قبل وأثناء وبعد المباراة، الدقائق المثيرة والأهداف بزوايا مختلفة عن التي تم بثها عبر التلفاز، لحظات التتويج ورفع الكأس، لحظات استثنائية داخل أرض الملعب، رصد انفعالات مقاعد بدلاء الفريقين.

لقد تم الاستعانة بـ12 كاميرا لتغطية نهائي القرن بعيداً عن كاميرات التلفزيون لرصد كل كبيرة وصغيرة لإمتاع الملايين من عشاق كرة القدم في القارة السمراء.

وعلم "الخليج 365" أن ما هناك مفاجآت وكواليس أخرى لم يقم فريق عمل "كاف ديجيتال" بنشرها عبر المنصات المختلفة بعد، والأيام القادمة سيتم نشر مزيد من اللقطات الاستثنائية واللحظات الخاصة لتستمر المتعة لأيام أخرى.

"كاف ديجيتال" لم يكتف فقط بالفيديو والصور، لكنه بشكل مستمر يقوم بنشر تحليل رقمي وملخصات لأبرز اللاعبين بدوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفيدرالية من أجل التقيي الفني والمساعدة في استفتاءات الأفضل.

وكتب شريف حسن مسؤول التسويق الرقمي بـ"كاف" عبر صفحته على "فيسبوك" "بالأرقام والاحصائيات قدمنا أكبر تغطية في التاريخ لمباراة نهائية لبطولة أندية في افريقيا وتفوقنا على تغطيات نهائيات ٤ اتحادات قارية أخرى على أكثر من خمسة منصات بشكل حصري".

وأضاف "أريد التأكيد، أن الناتج الذي ظهر لم يكن وليد الصدفة على الإطلاق، بل نتاج مجهودات وتنسيق استمر لمدة ٤ شهور تقريبا، كان هدفه تغيير استراتيجية التغطية في كاف بشكل كامل، من مجرد وسيلة معلوماتية إلى محتوى ممتع وتفاعلي ومواكب لما يريده فعليا الجمهور في ٢٠٢٠، وبذل فيه ناس كتير مجهودات كبيرة ومرهقة فعلا خصوصا في ظل أزمات المواعيد والكورونا والتأجيلات الاضطرارية".

وشدد "بذلنا مجهودات اضافية في التنسيق مع الرعاة ومع الأندية ومع المسؤولين ومع الأمن ومع اللاعبين حتى، خاطبنا كل شخص معني بشكل رسمي وودي واجباري في بعض الأحيان، لنقدم تغطية من كل مكان قبل وبعد وأثناء المبارة، حوارات مع اللاعبين والجماهير والمسؤولين بشكل جديد وعصري".