تقرير.. ميسي يطمح لمعادلة رقم بيليه القياسي أمام قادش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مرة أخرى مع ناديه برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أمام فريق قادش ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.
وكان ميسي قد غاب عن المباراة الماضية للنادي الكتالوني أمام فيرينكفاروسي في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.
ويتطلع البرغوث الأرجنتيني لمعادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف مع نادي واحد، حيث يتبقى له هدفان فقط لمعادلة رقم بيليه و3 أهداف ليكسر الرقم القياسي.
وأحرز بيليه 643 هدفًا في الفترة من 1957 إلى 1974، رفقة نادي سانتوس البرازيلي، بينما أحرز ميسي 641 هدفاً في الفترة من 2004 حتى وقتنا الحالي.
وسجل الأسطورة البرازيلية أهدافه الـ643 في 757 مباراة مع سانتوس، أما النجم الأرجنتيني فسجل الـ641 هدفاً خلال 743 مباراة لعبها مع البلوجرانا في جميع المسابقات.
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