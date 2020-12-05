غير راضٍ عن قراراته.. مشجع يقتل حكماً في كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

توفي جون أوكوايو، الحكم المساعد الأول، أثناء إدارته بطولة في ملعب نيانساباكوا في نياريباري ماسابا بمقاطعة كيسي بدولة كينيا.

أوكوايو هو مدرس متقاعد تم التعاقد معه لكي يكون حكماً مساعداً في بطولة أُقيمت في كينيا، ولقى مصرعه على يد أحد المشجعين، أمس الجمعة.

الحادثة وقعت في الشوط الثاني من أحداث المباراة التي يديرها الحكم المساعد، عندما دخل أحد المشجعين أرض الملعب وركض تجاه الحكم وطعنه في صدره، لأنه كان غير راضٍ عن قرارات أوكوايو.

وأكد إيفانز ماجيكا سكرتير اتحاد كرة القدم في كينيا، أن أوكوايو توفي عندما كان يُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم القبض على المشجع الذي تسبب في مقتل الحكم المساعد وتم اصطحابه إلى سجن ماسيمبا.

وعقب وفاة أوكوايو، حذر سكرتير الاتحاد الكيني لكرة القدم، منظمي البطولات الجارية بوقف جميع المباريات في المنطقة.