مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 05-12-2020 في الدوري الانجليزي

يفتخ ملعب الاتحاد ابوابه مساء اليوم السبت لاستقبال مواجهة افتتاح الجولة الحادي عشر من الدوري الانجليزي الممتاز ، مواجهة مانشستر سيتي وفولهام اليوم الموافق 5 ديسمبر ، وذلك حينما يستضيف نادي مانشستر سيتي خصمه فريق فولهام ضمن منافسات النصف الاول في الموسم الحالي من الدوري الانجليزي وذلك في اطار مباراة الذهاب ، وسوف تبدا اليوم السبت مباراة مانشستر سيتي وفولهام في تمام الساعة الخامسه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الرابعه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة مانشستر سيتي وفولهام

فريق مانشستر سيتي قادم لمواجهة اليوم من تعادل في اخر مباراة لعبها وكانت في دوري ابطال اوروبا ضمن الجولة الخامسه خارج ملعبه من

امام خصمه فريق بوروتو والتي انتهت بنتيجة التعادل ، والسيتي قد تاهل للدور القادم كمتصدر للمجموعة ، واخر مباراة لعبها نادي مانشستر سيتي قبل مواجهة اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز كانت في بداية الاسبوع الماضي والتي حقق الانتصار الكاسح فيها على ملعبه من امام خصمه فريق بيرنلي بخمس اهداف بدون رد وحاليا السيتي هو صاحب المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد ان لعب الفريق 9 مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

فيما على الجانب الاخر يدخل فريق فولهام ضيفا لحساب

منافسات الجولة الحادي عشر في مواجهة صعبه وقوية عليه اليوم امام مانشستر سيتي ، وحاليا فريق فولهام هو صاحب المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد ان لعب الفريق 10 مباريات وحقق الانتصار في مباريتين وتعادل في مباراة وقد خسر في سبع مباريات كامله ، واخر مباراة لعبها فريق فولهام قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق ليستر سيتي وحقق الانتصار بهدفين لهدف خارج ملعبه ، وسوف تنقل اليوم السبت مباراة مانشستر سيتي وفولهام علي قناة بي ان سبورت الثانية.