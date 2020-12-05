قبل نهائي الأهلي و طلائع الجيش .. 12 بطلا في تاريخ كأس مصر

تنطلق مساء اليوم السبت، نهائي كأس مصر، بين الأهلي وطلائع الجيش، في تمام الساعة الثامنة ، على ستاد الجيش ببرج العرب.

توج 12 فريق ببطولة كأس مصر، ويتصدر القائمة النادي الأهلي، بـ36 مرة، خلفه الزمالك بـ27 مرة، ثم الإتحاد السكندري 6 مرات، بالمناصفة مع الترسانة

الذي توج بها بنفس عدد المرات.

بينما توج المقاولون العرب بكأس مصر 5 مرات ، والإسماعيلي مرتين ومثله الأوليمبي وإنبي وحرس الحود، فيما توج المصري البورسعيدي، والقناة والترام مرة وحيدة.

يعتبر الأهلي أكثر الفرق وصولًا للنهائي

بـ51 مرة، فيما حيث حصد الوصافة 15 مرة، فيما وصل الزمالك 40 مرة، وحصد الوصافة 13 مرة، خلفه الاتحاد وصل 14 مرة وحصد الوصافة 8 مرات، والترسانة والمصري 9 مرات، حيث حصد الترسانة الوصافة 3 مرات، والآخر حصد الوصافة 8 مرات، والمقاولون وصل للنهائي 6 مرات، بعدما حصد الوصافة 3 مرات وتوج بكأس مثلها، بنفس العدد.