الزمالك يطلب استعارة محمد عبد العاطي من وادي دجلة

تقدم مسؤولي مجلس إدارة نادي الزمالك يطلب استعارة محمد عبد العاطي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة .

وجاء طلب الزمالك بشأن ضمن لاعب وادي دجلة مقابل إعارة الثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو دون دفع اي مقابل مادي.

وتوجد رغبة كبيرة داخل نادي الزمالك لحسم الملف لتدعيم خط الوسط.

وعلي جانب آخر، كشف أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك عن تفاصيل عدد من

الملفات الهامة بالفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء أبرزها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني.

أكد أشرف قاسم توفير ‏المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والجهاز الفني، على أن يبدأ الصرف ‏تباعاً، مشدداً: "عقدنا جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين والجميع ‏اطمأن على الأمور داخل النادي واستقرار الفريق".‏

أضاف أشرف قاسم: "سنقوم بتعديل عقود النجوم على رأسهم زيزو وشيكابالا وجنش ‏وأبو

جبل".

‏ ونفى عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، ما تردد حول طلب ‏التونسي فرجاني ساسي بالرحيل عن القلعة البيضاء قائلاً: "اللاعب ‏لم يطلب مطلقاً الرحيل، ونسعى لتجديد تعاقده والمحافظة على كيان ‏الفريق".‏

وتابع أشرف قاسم: "هدفنا توفير كل سبل الراحة للاعبين وتوفير المناخ النفسي الجيد ‏لهم قبل المرحلة المقبلة وانطلاق المسابقات".‏

وأشاد أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، بأخلاقيات أحمد سيد ‏زيزو وتقديره قيمة النادي والقميص الأبيض قائلاً: "اللاعب ‏من أفضل لاعبي الزمالك ويُقدر الظروف الراهنة وعقده ساري مع ‏النادي ويريد البقاء داخل أروقة ميت عقبة".‏