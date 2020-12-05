لايف مشاهدة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يحتضن استاد الاتحاد لقاء منتظر بين مانشستر سيتي وفولهام ، في اطار الاسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم السبت 5 نوفمبر، وينتظر عشاق المان سيتي هذه المباراة بفارغ الصبر لمعرفة مصير الفريق الذي يعيش أياماً صعبة في الوقت الحالي.

تابع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD2، وتنطلق صافرة البداية يوم السبت 5-12-2020 عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الدوحة، 5:00 بتوقيت القاهرة.

يبحث مانشستر سيتي عن مكانه في المراكز الأربع الأولى بعد

النتائج السلبية التي يقدمها منذ بداية الموسم، حيث أنه يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، جمعها من خلال 10 مباريات خاضها، وفي آخر 5 لقاءات حقق الإنتصار مرتين، وتعادل في مثلهما، وخسر في مناسبة واحدة فقط.

واستطاع المان سيتي من اكتساح بيرنلي في الجولة الماضية بخمسة أهداف دون رد، ومن الممكن أن تعطي هذه النتيجة دفعة لدى الفريق للتقدم أماماً في سلم الترتيب، وعليه نسيان

ما حدث له في البطولة الأوروبية من تعادله السلبي مع بورتو.

على الجهة الأخرى يسعى فولهام من كسب أكثر عدد من النقاط لتساعده في الخروج من المناطق الخطيرة، هذا الأمر يحتاج عمل مكثف من اللاعبين والمدير الفني، لأنه يواجه خصمُ قوي، والظفر بالثلاث نقاط منه يعتبر انجاز كبير، واستطاع أيضاً من هزيمة ليستر سيتي في مباراته السابقة بهدفين لهدف.