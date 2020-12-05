ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره قاديش مساء اليوم السبت علي ملعب رامون دي كارانزا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تنطلق مباراة برشلونة وقادش في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة برشلونة وقادش بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة بتعليق عصام الشوالي .

تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليه، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، كوتينيو.

خط الهجوم: ديمبلي، ميسي، جريزمان.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز السابع برصيد 14 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز في أربعة وتعادل في ثلاثة وتلقي الهزيمة في إثنين.

فيما يدخل قادش المباراة وهو في المركز السادس برصيد 15 نقطة جمعهما من 11 مباريات حقق الفوز في أربعة وتعادل في إثنين وتلقى الهزيمة في ثلاثة .