الامارات | عرض إماراتي لنجم الأهلي السعودي عمر السومة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتي لنجم الأهلي السعودي عمر السومة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن تلقي وكيل أعمال هداف المنتخب السوري ومهاجم الأهلي السعودي عمر السومة، عرضين، أحدهما من الإمارات من أحد اندية دوري الخليج العربي.
وأوضحت الصحيفة أن العرض الآخر هو من نادي الشباب السعودي. ولم يفصح وكيل السومة، عبدالله الجاسم، عن إسم النادي الإماراتي، منتظرا حتى دخول موكله الفترة الحرة في عقده الحالي مع ناديه الأهلي، والتي ستكون في يناير المقبل، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.
يذكر أن اللاعب الذي يعد أبرز نجوم الأهلي، سبق له أن عبر عن رغبته في خوض تجربة جديدة.
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