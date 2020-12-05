12 ناديًا عانقوا كأس مصر.. الأهلي بالرقم القياسي والزمالك أول المتوجين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب برج العرب، مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والتي ستجمع فريقي الأهلي وطلائع الجيش على اللقب.
ويتزعم الأهلي قائمة 12 ناديًا تذوقوا طعم التتويج باللقب برصيد 36 مرة، يليه الزمالك بـ 27 لقبًا، ثم يأتي كل من الاتحاد السكندري والترسانة بـ 6 ألقاب لكل منهما، و3 تتويجات للمقاولون العرب، بينما حققه مرتين كل من الاسماعيلي والأولمبي وحرس الحدود وإنبي وأحرز الكأس مرة واحدة أندية القناة والمصري والترام.
ويعتبر الزمالك هو أول فريق صعد على منصة التتويج بالكأس وذلك في النسخة الأولى موسم 1921-1922 عقب الفوز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في المباراة النهائية، فيما يعد الأهلي هو أول فريق يحافظ على اللقب ويُتوج به مرتين متتاليتين وذلك خلال موسمي 1923-1924 و 1924-1925، حيث كان فريق السكة الحديد هو ضحيته في المرتين.
ويعد الاتحاد السكندري هو أول نادٍ غير قاهري يعانق اللقب، حيث حققه على حساب الأهلي في موسم 1925-1926 بعد الانتصار عليه بنتيجة 3/2 في مباراة الإعادة.
أما عن أكبر نتائج المباريات النهائية لكأس مصر، فكانت نتيجة الفوز 6/0 هي الأعرض، وتحققت في مناسبتين الأولى للزمالك على حساب الأهلي في نهائي موسم 1943-1944، والثانية في موسم 1949-1950 وسداسية نظيفة أمطر بها الأهلي شباك شواكيش الترسانة.
الأهلي هو الأكثر وصولًا للمباراة النهائية، حيث يلعب اليوم النهائي رقم 52 عبر تاريخه بكأس مصر، يليه الزمالك الذي خاض 40 نهائي، ثم الاتحاد السكندري برصيد 14 نهائي لكأس مصر خاضه زعيم الثغر.
الأهلي كان أول فريق يُتوج بلقب كأس مصر من خلال ركلات الترجيح، وذلك في موسم 1980-1981 على حساب المقاولون العرب عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1.
وألغيت المسابقة ولم تُستكمل منافساتها خلال 8 مواسم شهيرة، أولها في موسم 1943 وأخرها في 2011-2012، ما بين بعض الأحداث السياسة، كذلك الأزمات بين الأندية أو كثرة الارتباطات الخاصة بالمنتخبات الوطنية.
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